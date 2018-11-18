Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсману не нравится "показуха" в борьбе с коррупцией

Воскресенье, 18 ноября 2018, 18:33
Гройсману не нравится показуха в борьбе с коррупцией

Премьер Владимир Гройсман считает, что выборочное правосудие и показуха в системе борьбы с коррупцией подрывает доверие к антикоррупционной инфраструктуре.

Об этом он заявил в эфире телеканала "ВИТА", сообщает пресс-служба правительства.

По словам Гройсмана, правительство сделало немало, чтобы существенно сузить саму природу коррупции - путем введения прозрачной системы возврата НДС, введения механизмов децентрализации, широкого использования системы ProZORRO.

"Мы убиваем схемы на таможне, проводим реформу государственной службы. Сейчас важно, чтобы заработал Антикоррупционный суд, были реальные приговоры. Но я против выборочного правосудия. Я против того, когда не наказывают за преступление, а определяют жертву, потом придумывают преступление. Эта показуха подрывает доверие ко всей системе. Важно, чтобы антикоррупционная инфраструктура начала работать и возвращать доверие граждан", - сказал он.

Украинская правда
Темы: Гройсманкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
Все новости...
Реклама: