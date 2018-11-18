Геращенко хоче бачити в миротворчій місії на Донбасі багато жінок

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Неділя, 18 листопада 2018, 20:04

Перший віце-спікер Ірина Геращенко вважає, що в майбутній миротворчій місії на Донбасі жінки мають складати значний відсоток.

Про це вона заявила під час дискусії "Жінки. Мир. Безпека" в рамках ПА НАТО в Галіфаксі (Канада), повідомляє політик у Facebook.

"Закликала підтримати ініціативу України щодо миротворчої місії на Донбасі, й було б добре, аби в миротворчій місії жінки складали значний відсоток", - зазначила Геращенко.

Також вони "коротко обмінялися думками" щодо активізації ролі жінок в миротворчих процесах зі спеціальним представником Генсека НАТО з питань жінок, миру, безпеки Клер Хатчінсон, яка нещодавно відвідувала Україну.

Українська правда
Теми: Геращенко миротворці Донбас
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