Геращенко хочет видеть в миротворческой миссии на Донбассе много женщин

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Воскресенье, 18 ноября 2018, 20:04

Первый вице-спикер Ирина Геращенко считает, что в будущей миротворческой миссии на Донбассе женщины должны составлять значительный процент.

Об этом она заявила во время дискуссии "Женщины. Мир. Безопасность" в рамках ПА НАТО в Галифаксе (Канада), сообщает политик в Facebook.

"Призвала поддержать инициативу Украины относительно миротворческой миссии на Донбассе, и было бы хорошо, чтобы в миротворческой миссии женщины составляли значительный процент", - отметила Геращенко.

Также они "коротко обменялись мнениями" об активизации роли женщин в миротворческих процессах со специальным представителем Генсека НАТО по вопросам женщин, мира, безопасности Клэр Хатчинсон, которая недавно посещала Украину.

Украинская правда
Темы: Геращенко миротворцы Донбасс
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