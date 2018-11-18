Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко хочет видеть в миротворческой миссии на Донбассе много женщин

Воскресенье, 18 ноября 2018, 19:04

Первый вице-спикер Ирина Геращенко считает, что в будущей миротворческой миссии на Донбассе женщины должны составлять значительный процент.

Об этом она заявила во время дискуссии "Женщины. Мир. Безопасность" в рамках ПА НАТО в Галифаксе (Канада), сообщает политик в Facebook.

"Призвала поддержать инициативу Украины относительно миротворческой миссии на Донбассе, и было бы хорошо, чтобы в миротворческой миссии женщины составляли значительный процент", - отметила Геращенко.

Также они "коротко обменялись мнениями" об активизации роли женщин в миротворческих процессах со специальным представителем Генсека НАТО по вопросам женщин, мира, безопасности Клэр Хатчинсон, которая недавно посещала Украину.

Украинская правда
Темы: ГеращенкомиротворцыДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Геращенко
"Харьковские соглашения": суд разрешил арестовать экс-министров Грищенко и Лавриновича
В "ЕС" требуют отставки главы МВД после расследования ДТП с Трухиным
Нардепы попытались вслед за Третьяковой прогнать Геращенко, но не смогли
Последние новости
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
Все новости...
Реклама: