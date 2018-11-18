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Українці розповіли в ПА НАТО про зв'язки РФ з ісламськими терористами

Неділя, 18 листопада 2018, 20:16
Українці розповіли в ПА НАТО про зв'язки РФ з ісламськими терористами

Українська делегація під час засідання парламентської асамблеї НАТО презентувала чергову доповідь про зв’язки Російської Федерації з ісламськими терористичними організаціями.

Про це повідомила голова постійної делегації України в ПА НАТО, нардеп Ірина Фріз на своїй сторінці в Facebook.

"Особливу увагу приділяємо зв’язкам Кремля з Талібаном, а також свідченням постачання зброї та матеріальних ресурсів", - зазначила Фріз.

За її словами, у доповіді також є свідчення того, як російські спецслужби заохочують радикальних ісламістів залишати територію Росії, в тому числі забезпечуючи їх переліт, та брати участь в бойових діях за межами держави, зокрема в Сирії на боці Ісламської держави.

"Крім того, багато колишніх іракських баасистів, які становили ядро військово-політичної еліти за часів Хусейна, а потім – верхівку ІДІЛ – проходили навчання в КДБ СРСР. В доповіді – багато цікавих фактів, свідчень та доказів такої співпраці", - написала Фріз.

За її словами, це вже шостий рапорт української делегації.

Також нардеп повідомила, що делегація передала партнерам з ПА НАТО дві окремі доповіді на тему, що розглядається на сесії – діяльність російських приватних військових компаній (ПВК).

"Доповіді InformNapalm та The Security Service of Ukraine розглядають ці питання. В них викривається діяльність ПВК на Сході України та Сирії. Доповіді містять факти, прізвища та докази безпосереднього їх використання урядом РФ для вирішення завдань державної політики за кордоном", - розповіла Фріз.

Українська правда
Теми: НАТОРосіятероризм
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