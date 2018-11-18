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Украинцы рассказали в ПА НАТО о связях РФ с исламскими террористами

Воскресенье, 18 ноября 2018, 20:16
Украинцы рассказали в ПА НАТО о связях РФ с исламскими террористами

Украинская делегация во время заседания парламентской ассамблеи НАТО представила очередной доклад о связи Российской Федерации с исламскими террористическими организациями.

Об этом сообщила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО, нардеп Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

"Особое внимание уделяем связям Кремля с Талибаном, а также свидетельствам поставки оружия и материальных ресурсов", - отметила Фриз.

По ее словам, в докладе также есть свидетельства того, как российские спецслужбы поощряют радикальных исламистов покидать территорию России, в том числе обеспечивая их перелет, и участвовать в боевых действиях за пределами государства, в частности в Сирии на стороне Исламского государства.

"Кроме того, многие бывшие иракские баасисты, которые составляли ядро ​​военно-политической элиты во времена Хусейна, а затем - верхушку ИГИЛ - проходили обучение в КГБ СССР. В докладе - много интересных фактов, свидетельств и доказательств такого сотрудничества", - написала Фриз.

По ее словам, это уже шестой рапорт украинской делегации.

Также нардеп сообщила, что делегация передала партнерам по ПА НАТО два отдельных доклада на тему, которая рассматривается на сессии - деятельность российских частных военных компаний (ЧВК).

"Доклады InformNapalm и The Security Service of Ukraine рассматривают эти вопросы. В них разоблачается деятельность ПГК на Востоке Украины и Сирии. Доклады содержат факты, фамилии и доказательства непосредственного их использования правительством РФ для решения задач государственной политики за рубежом", - рассказала Фриз.

Украинская правда
Темы: НАТОРосcиятерроризм
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