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В Одесі перекрили ще одну дорогу, є постраждала

Неділя, 18 листопада 2018, 21:01

Жителі ЖК "Європейський" в Одесі, які домагаються включення котельні в своєму будинку шляхом перекриття доріг, влаштували ще одну акцію і блокували жваву Миколаївську дорогу.

Як пише "Думська", це викликало величезні затори і конфліктні ситуації, одна з яких закінчилася госпіталізацією для протестуючої.

Як повідомили в патрульній поліції, екіпаж прибув для відводу транспорту, і в цей момент пасажир автомобіля "Кіа Оптима" стала сваритися з активістами, після чого штовхнула одну з них, сіла в автомобіль і поїхала з місця події.

"Дівчина впала, отримала травму голови і була доставлена ​​до лікарні. Автомобіль "Кіа" затриманий співробітниками патрульної поліції, жінку доставили до відділення для з'ясування обставин", - повідомили в патрульній поліції.

Як повідомлялося, акція протесту проходила в неділю також на трасі Одеса-Південний. Люди таким чином домагаються включення тепла в ЖК "Європейський".

Теми: Одесаопалення
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