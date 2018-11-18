В Одессе перекрыли еще одну дорогу, есть пострадавшая

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Воскресенье, 18 ноября 2018, 22:01

Жители ЖК "Европейский" в Одессе, которые добиваются включения котельной в своем доме путем перекрытия дорог, устроили еще одну акцию и блокировали оживленную Николаевскую дорогу.

Как пишет "Думская", это вызвало огромные заторы и конфликтные ситуации, одна из которых закончилась госпитализацией для протестующей.

Как сообщили в патрульной полиции, экипаж прибыл для отвода транспорта, и в этот момент пассажир автомобиля "Киа Оптима" стала ругаться с активистами, после чего толкнула одну из них, села в автомобиль и скрылась с места происшествия.

"Девушка упала, получила травму головы и была доставлена в больницу. Автомобиль "Киа" задержан сотрудниками патрульной полиции, женщину доставили в отделение для выяснения обстоятельств", — сообщили в патрульной полиции.

Как сообщалось, акция протеста проходила в воскресенье также на трассе Одесса-Южный. Люди таким образом добиваются включения тепла в ЖК "Европейский".

Темы: Одесса отопление
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