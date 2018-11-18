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Трамп заявив, що не хоче слухати аудіозапис у справі вбивства Хашоггі

Неділя, 18 листопада 2018, 23:17

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має бажання прослуховувати аудіозапис, наданий турецькою владою, на якому нібито зафіксовано вбивство журналіста Джамаля Хашоггі. Він також не схильний звинувачувати наслідного принца Саудівської Аравії в причетності до вбивства.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News 18 листопада, передає DW.

"У нас є запис. Я не хочу слухати плівку, немає жодної причини для мене, аби прослухати її. Я знаю все, що міститься на цій платівці, без прослуховування", - підкреслив Трамп.

Він назвав запис "дуже жорстоким", "жахливим" і "сповненим страждань".

За словами американського президента, він запитував у своїх радників, чи варто йому прослухати запис, і ті відрадили його від цього. 

Водночас у інтерв'ю Fox News 16 листопада Трамп став на захист саудівського наслідного принца.

Відповідаючи на запитання, чи брехав йому ібн Салман, заперечуючи, що знав про вбивство, глава Білого дому сказав: "Я не знаю. І хто справді може знати? Але я можу сказати, що в нього є багато людей, які стверджують, що він не знав".

При цьому він припустив, що люди з оточення ібн Салмана могли бути причетні до вбивства.

Трамп також підкреслив, що прагне зберігати дружбу з "хорошим союзником", маючи на увазі Саудівську Аравію.

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Нагадаємо, офіс генпрокурора Стамбула 31 жовтня повідомив, що журналіста Джамаля Хашоггі задушили невдовзі після того, як він зайшов до будівлі консульства Саудівської Аравії.

Саудівські офіційні особи спочатку наполягали на тому, що Хашоггі залишив будівлю 2 жовтня. Турецька сторона стверджувала, що його було вбито всередині командою агентів, спеціально направленою з Саудівської Аравії.

Пізніше Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті Хашоггі і повідомила, що його вбивство було умисним.

Прокурор Саудівської Аравії вимагає смертної кари для п'яти громадян Саудівської Аравії, яким, за даними обвинувачення, було наказано убити журналіста. 

Тіло журналіста не знайдено. Турецька влада розглядає теорію про те, що розчленоване тіло Хашоггі було знищене у кислоті. Саудівська сторона стверджує, що тіло Хашоггі було передане "місцевому спільникові" для утилізації. Анкара в цю версію не вірить.

Управління з контролю над іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії у зв'язку з убивством Хашоггі.

WP з посиланням на джерела у ЦРУ повідомило, що наказ вбити Хашоггі віддав наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман аль Сауд.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСаудівська АравіяЗМІ
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