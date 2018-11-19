Трамп заявил, что не хочет слушать аудиозапись по делу убийства Хашогги

Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает слушать аудиозапись, предоставленную турецкой властью, на котором якобы зафиксировано убийство журналиста Джамаля Хашогги. Он также не склонен обвинять наследного принца Саудовской Аравии в причастности к убийству.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью телеканалу Fox News 18 ноября, передает DW.

"У нас есть запись. Я не хочу слушать пленку, нет никакой причины для меня, чтобы прослушать ее. Я знаю все, что находится на этой пленке, без прослушивания", - подчеркнул Трамп.

Он назвал запись "очень жестоким", "ужасным" и "полным страданий".

По словам американского президента, он спрашивал у своих советников, стоит ли ему прослушать запись, и те отговорили его от этого.

В то же время в интервью Fox News 16 ноября Трамп стал на защиту саудовского наследного принца.

Отвечая на вопрос, врал ли ему ибн Салман, отрицая, что знал об убийстве, глава Белого дома сказал: "Я не знаю. И кто действительно может знать? Но я могу сказать, что у него есть много людей, которые утверждают, что он не знал".

При этом он предположил, что люди из окружения ибн Салмана могли быть причастны к убийству.

Трамп также подчеркнул, что стремится сохранять дружбу с "хорошим союзником", имея в виду Саудовскую Аравию.

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Напомним, офис генпрокурора Стамбула 31 октября сообщил, что журналиста Джамаля Хашогги задушили вскоре после того, как он зашел в здание консульства Саудовской Аравии.

Саудовские официальные лица сначала настаивали на том, что Хашогги покинул здание 2 октября. Турецкая сторона утверждала, что он был убит внутри командой агентов, специально направленной из Саудовской Аравии.

Позже Саудовская Аравия изменила свою позицию по смерти Хашогги и сообщила, что его убийство было умышленным.

Прокурор Саудовской Аравии требует смертной казни для пяти граждан Саудовской Аравии, которым, по данным обвинения, было приказано убить журналиста.

Тело журналиста не найдено. Турецкие власти рассматривает теорию о том, что расчлененное тело Хашогги было уничтожено в кислоте. Саудовская сторона утверждает, что тело Хашогги было передано "местном сообщнику" для утилизации. Анкара в эту версию не верит.

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги.

WP со ссылкой на источники в ЦРУ сообщило, что приказ убить Хашогги отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль Сауд.