У ЄС пропонують продовжити на 2 роки перехідний період Brexit

Координатор Євросоюзу на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє запропонував продовжити на 2 роки перехідний етап виходу Британії з ЄС.

Про це він заявив у ході зустрічі з послами 27 країн ЄС 18 листопада, передає The Guardian.

Барньє пояснив пропозицію необхідністю дати сторонам 2 додаткові роки, щоб продовжити обговорення торгових відносин.

Зазначається, що під час перехідного періоду, який триватиме 6,5 років з моменту проведення в Британії референдуму про вихід ЄС, Брюссель планує зобов'язати Лондон платити внески у бюджет Євросоюзу і слідувати всім правилам Співдружності.

Раніше Барньє повідомляв, що перехідний період тривалістю в 21 місяць з урахуванням виходу Британії з ЄС 29 березня наступного року розпочнеться 30 березня 2019 року і триватиме до 21 грудня 2020 року.

В середу після п’ятигодинного закритого засідання кабінет міністрів Великої Британії дав згоду на затвердження угоди про Brexit, узгодженої з Брюсселем у вівторок на технічному рівні. Мей визнала, що угода містить окремі пункти, які можуть викликати дискусію у британському суспільстві. Зокрема - питання Північної Ірландії.

Незгоду з угодою висловили кілька членів уряду Мей, і вже наступного дня подали у відставку міністр з питань Brexit Домінік Рааб, державний секретар британського міністерства у справах Північної Ірландії Шайлеш Вара і міністр праці та пенсій Естер Макві.

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