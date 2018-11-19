В ЕС предлагают продлить на 2 года переходный период Brexit

Координатор Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье предложил продлить на 2 года переходный этап выхода Британии из ЕС.

Об этом он заявил в ходе встречи с послами 27 стран ЕС 18 ноября, передает The Guardian.

Барнье пояснил предложение необходимостью дать сторонам 2 дополнительных года, чтобы продолжить обсуждение торговых отношений.

Отмечается, что во время переходного периода, который продлится 6,5 лет с момента проведения в Великобритании референдума о выходе ЕС, Брюссель планирует обязать Лондон платить взносы в бюджет Евросоюза и следовать всем правилам Содружества.

Ранее Барнье сообщил, что переходный период продолжительностью в 21 месяц с учетом выхода Британии из ЕС 29 марта следующего года начнется 30 марта 2019 года и продлится до 21 декабря 2020 года.

В среду после пятичасового закрытого заседания кабинет министров Великобритании дал согласие на утверждение соглашения о Brexit, согласованного с Брюсселем во вторник на техническом уровне. Мэй признала, что соглашение содержит отдельные пункты, которые могут вызвать дискуссию в британском обществе. В частности - вопрос Северной Ирландии.

Несогласие с документом выразили несколько членов правительства Мэй, и уже на следующий день подали в отставку министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара и министр труда и пенсий Эстер Макви.

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