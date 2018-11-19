ЗМІ: Аналітику по РФ для Міноборони Австрії готує інститут депутата проросійської партії

"Інститут безпекової політики", який заснований австрійським депутатом від правопопулістської партії з проросійською позицією та має лише одного штатного співробітника, готує аналітичні матеріали по Росії для Міністерства оброни Австрії.

Про це з посиланням на австрійський жунал Profil, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що Міноборони Австрії щорічно платить "Інститут безпекової політики" 200 тисяч євро.

"Президентом заснованого у листопаді 2016 року аналітичного центру з питань безпеки є депутат Національної ради від FPO Маркус Чанк", - пише Profil.

Видання підкреслює, що "Інститут безпекової політики" має лише одного штатного співробітника у приміщенні офісу Чанка, який за цивільною професією є адвокатом.

Депутат заявив, що між аналітичним центом та Міноборони Австрії укладена угода про надання послуг, в рамках якої надаються конкретні послуги в межах річної робочої програми.

"Інститут безпекової політики" надає міністерству оборони Австрії передусім аналіз по Росії", - йдеться у матеріалі журналу.

Правопопулістська "Австрійська партія свободи" (FPO), яка з грудня 2017 року є членом коаліційного уряду в Австрії, у грудні 2016 року підписала 5-річний контракт про співпрацю з кремлівською "Єдиною Росією".

Представники партії неодноразово заявляли про необхідність скасування санкцій проти РФ та незаконно відвідували анексований Росією Крим.

Міністром оборони Австрії є призначений від FPO політик Маріо Кунасек.