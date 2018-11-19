ЗМІ: Аналітику по РФ для Міноборони Австрії готує інститут депутата проросійської партії

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Понеділок, 19 листопада 2018, 04:51

"Інститут безпекової політики", який заснований депутатом від правопулістської партії з проросійською позицією та має лише одного співробітника, готує аналітичні матеріали по Росії для Міністерства оброни Австрії.

Про це повідомляє австрійський жунал Profil.

Зазначається, що Міноборони Австрії щорічно платить "Інститут безпекової політики" 200 тисяч євро. 

"Президентом заснованого литопаді 2016 року аналітичного центру з питань безпеки є депутат Національної ради від FPO Маркус Чанк", - пише Profil.

Видання підкреслює, що "Інститут безпекової політики" має лише одного штатного співробітника у приміщенні офісу Чанка, який за цивільною професією є адвокатом.

Депутат заявив, що між аналітичним центом та Міноборони Австрії укладена угода про надання послуг, в рамках якої надаються конкретні послуги в межах річної робочої програми.

"Інститут безпекової політики" надає міністерству оборони Австрії передусім аналіз по Росії", - йдеться у матеріалі журналу.

Правопопулістська "Австрійська партія свободи" (FPO), яка з грудня 2017 року є членом коаліційного уряду в Австрії, у грудні 2016 року підписала 5-річний контракт про співпрацю з кремлівською "Єдиною Росією".

Представники партії неодноразово заявляли про необхідність скасування санкцій проти РФ та незаконно відвідували анексований Росією Крим.

Міністром оборони Австрії є призначений від FPO політик Маріо Кунасек.

Теми: Австрія Росія
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