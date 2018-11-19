ЗМІ: Аналітику по РФ для Міноборони Австрії готує інститут депутата проросійської партії
"Інститут безпекової політики", який заснований австрійським депутатом від правопопулістської партії з проросійською позицією та має лише одного штатного співробітника, готує аналітичні матеріали по Росії для Міністерства оброни Австрії.
Про це з посиланням на австрійський жунал Profil, повідомляє "Укрінформ".
Зазначається, що Міноборони Австрії щорічно платить "Інститут безпекової політики" 200 тисяч євро.
"Президентом заснованого у листопаді 2016 року аналітичного центру з питань безпеки є депутат Національної ради від FPO Маркус Чанк", - пише Profil.
Видання підкреслює, що "Інститут безпекової політики" має лише одного штатного співробітника у приміщенні офісу Чанка, який за цивільною професією є адвокатом.
Депутат заявив, що між аналітичним центом та Міноборони Австрії укладена угода про надання послуг, в рамках якої надаються конкретні послуги в межах річної робочої програми.
"Інститут безпекової політики" надає міністерству оборони Австрії передусім аналіз по Росії", - йдеться у матеріалі журналу.
Правопопулістська "Австрійська партія свободи" (FPO), яка з грудня 2017 року є членом коаліційного уряду в Австрії, у грудні 2016 року підписала 5-річний контракт про співпрацю з кремлівською "Єдиною Росією".
Представники партії неодноразово заявляли про необхідність скасування санкцій проти РФ та незаконно відвідували анексований Росією Крим.
Міністром оборони Австрії є призначений від FPO політик Маріо Кунасек.