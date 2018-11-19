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СМИ: Аналитику по РФ для Минобороны Австрии готовит институт депутата пророссийской партии

Понедельник, 19 ноября 2018, 03:51

"Институт политики безопасности", который основан депутатом от правопулистской партии с пророссийской позицией и имеет только одного штатного сотрудника, готовит аналитические материалы по России для Министерства обороны Австрии.

Об этом, ссылаясь на австрийский жунал Profil, сообщает "Укринформ".

Отмечается, что Минобороны Австрии ежегодно платит "Институт безопасности" 200 тысяч евро.

"Президентом основанного в ноябре 2016 года аналитического центра по вопросам безопасности является депутат Национального совета от FPO Маркус Чанк", - пишет Profil.

Издание подчеркивает, что "Институт политики безопасности" имеет только одного штатного сотрудника в помещении офиса Чанка, который по гражданской профессии является адвокатом.

Депутат заявил, что между аналитическим центом и Минобороны Австрии заключено соглашение о предоставлении услуг, в рамках которой предоставляются конкретные услуги в пределах годовой рабочей программы.

"Институт политики безопасности" предоставляет министерству обороны Австрии прежде всего анализ по России", - говорится в материале журнала.

Правопопулистская "Австрийская партия свободы" (FPO), которая с декабря 2017 года является членом коалиционного правительства в Австрии, в декабре 2016 года подписала 5-летний контракт о сотрудничестве с кремлевской "Единой Россией".

Представители партии неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против РФ и незаконно посещали аннексированный Россией Крым.

Министром обороны Австрии назначен от FPO политик Марио Кунасек.

Темы: АвстрияРосcия
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