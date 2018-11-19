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В ПА НАТО засудили втручання Росії у вибори та референдуми

Понеділок, 19 листопада 2018, 04:48
В ПА НАТО засудили втручання Росії у вибори та референдуми

Держави-члени Парламентської Асамблеї НАТО засудили постійне втручання в іноземні демократичні процеси.

Про це йдеться у проекті резолюції ПА НАТО "Захист виборів у Альянсі", повідомляє "Укрінформ" з посиланням на текст проекту.

"Асамблея рішуче засуджує нещодавні втручання РФ у вибори й референдуми у країнах-союзниках та партнерах, а також її ширші намагання дестабілізувати демократії у Європі та Північній Америці", -  підкреслюється у проекті резолюції, яка у понеділок буде винесена на голосування під час пленарного засідання.

Парламентська Асамблея НАТО також звертає увагу на "загальні стратегічні виклики, які російські кібернетичні та інформаційні операції створюють для безпеки союзників".

"Асамблея занепокоєна, що агресивні дії Росії, у тому числі погрози й застосування сили, а також проведення гібридних операцій, підривають євроатлантичну безпеку та заснований на правилах світовий порядок", -  йдеться у документі.

Як повідомлялось, українська делегація під час засідання Парламентської Асамблеї НАТО презентувала чергову доповідь про зв’язки Російської Федерації з ісламськими терористичними організаціями.

Також делегація передала партнерам з ПА НАТО дві окремі доповіді на тему, що розглядається на сесії - діяльність російських приватних військових компаній (ПВК).

Теми: НАТОРосіявибори
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