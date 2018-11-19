В ПА НАТО осудили вмешательство России в выборы и референдумы

Страны-члены Парламентской Ассамблеи НАТО осудили постоянное вмешательство России в иностранные демократические процессы.

Об этом говорится в проекте резолюции ПА НАТО "Защита выборов в Альянсе", сообщает "Укринформ" со ссылкой на текст проекта.

"Ассамблея решительно осуждает недавние вмешательства РФ в выборы и референдумы в странах-союзниках и партнерах, а также ее широкие попытки дестабилизировать демократии в Европе и Северной Америке", - подчеркивается в проекте резолюции, которая в понедельник будет вынесена на голосование во время пленарного заседания.

Парламентская Ассамблея НАТО также обращает внимание на "общие стратегические вызовы, которые российские кибернетические и информационные операции создают для безопасности союзников".

"Ассамблея обеспокоена, что агрессивные действия России, в том числе угрозы и применение силы, а также проведения гибридных операций, подрывают евроатлантическую безопасность и основанный на правилах мировой порядок", - говорится в документе.

Как сообщалось, украинская делегация во время заседания Парламентской Ассамблеи НАТО представила очередной доклад о связи Российской Федерации с исламскими террористическими организациями.

Также делегация передала партнерам по ПА НАТО два отдельных доклада на тему, которая рассматривается на сессии - деятельность российских частных военных компаний (ЧВК).