Клімкін: Україна і США ведуть переговори щодо нових поставок зброї
Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Київ веде дискусії зі США щодо нових одиниць оборонного обладнання. При цьому міністр відмовився надавати будь-які уточнення.
Про це він сказав інтерв’ю "Defence News".
Клімкін підкреслив великий вплив сучасного західного озброєння на полі бою в Україні.
"Ці дискусії тривають постійно, оскільки "Javelin" були важливими психологічно.
Ми помітили, що росіяни відвели свої танки углиб окупованих територій, остерігаючись, психологічно й фізично, що така протитанкова зброя може бути використана у разі російської провокації", - розповів дипломат.
Крім цього, міністр висловив переконання, що Україні необхідно розбудовувати власні військово-морські можливості.
"Ми дуже рішучі у захисті своїх інтересів у Азовському морі і не можемо дозволити росіянам узяти під контроль увесь Азов", - заявив Клмкін.
За його словами, сучасна Україна "підготовлена до реагування на ефективні провокації".