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Клімкін: Україна і США ведуть переговори щодо нових поставок зброї

Понеділок, 19 листопада 2018, 06:05
Клімкін: Україна і США ведуть переговори щодо нових поставок зброї

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Київ веде дискусії зі США щодо нових одиниць оборонного обладнання. При цьому міністр відмовився надавати будь-які уточнення.

Про це він сказав інтерв’ю "Defence News".

Клімкін підкреслив великий вплив сучасного західного озброєння на полі бою в Україні.

"Ці дискусії тривають постійно, оскільки "Javelin" були важливими психологічно.

Ми помітили, що росіяни відвели свої танки углиб окупованих територій, остерігаючись, психологічно й фізично, що така протитанкова зброя може бути використана у разі російської провокації", - розповів дипломат.

Крім цього, міністр висловив переконання, що Україні необхідно розбудовувати власні військово-морські можливості.

"Ми дуже рішучі у захисті своїх інтересів у Азовському морі і не можемо дозволити росіянам узяти під контроль увесь Азов", - заявив Клмкін.

За його словами, сучасна Україна "підготовлена до реагування на ефективні провокації".

Теми: УкраїнаСШАКлімкінзброя
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