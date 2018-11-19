Климкин: Украина и США ведут переговоры о новых поставках оружия
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев ведет дискуссии с США относительно новых единиц оборонного оборудования. При этом министр отказался давать какие-либо уточнения.
Об этом он сказал интервью "Defence News".
Климкин подчеркнул большое влияние современного западного вооружения на поле боя в Украине.
"Эти дискуссии продолжаются постоянно, поскольку "Javelin" были важными психологически.
Мы заметили, что россияне отвели свои танки вглубь оккупированных территорий, опасаясь, психологически и физически, что такое противотанковое оружие может быть использовано в случае российской провокации", - рассказал дипломат.
Кроме этого, министр убежден, что Украине необходимо развивать собственные военно-морские возможности.
"Мы очень решительны в защите своих интересов в Азовском море и не можем позволить россиянам взять под контроль весь Азов", - заявил Клмкин.
По его словам, современная Украина "подготовлена к реагированию на эффективные провокации".