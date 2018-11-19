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Климкин: Украина и США ведут переговоры о новых поставках оружия

Понедельник, 19 ноября 2018, 06:05
Климкин: Украина и США ведут переговоры о новых поставках оружия

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев ведет дискуссии с США относительно новых единиц оборонного оборудования. При этом министр отказался давать какие-либо уточнения.

Об этом он сказал интервью "Defence News".

Климкин подчеркнул большое влияние современного западного вооружения на поле боя в Украине.

"Эти дискуссии продолжаются постоянно, поскольку "Javelin" были важными психологически.

Мы заметили, что россияне отвели свои танки вглубь оккупированных территорий, опасаясь, психологически и физически, что такое противотанковое оружие может быть использовано в случае российской провокации", - рассказал дипломат.

Кроме этого, министр убежден, что Украине необходимо развивать собственные военно-морские возможности.

"Мы очень решительны в защите своих интересов в Азовском море и не можем позволить россиянам взять под контроль весь Азов", - заявил Клмкин.

По его словам, современная Украина "подготовлена ​​к реагированию на эффективные провокации".

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаСШАКлимкиноружие
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