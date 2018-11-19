ООС: Бойовики били з мінометів і артилерії, без втрат

Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим тиші, 5 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Серед українських військових ніхто не постраждав. Від початку доби окупанти обстріляли позиції ОС в районі Жолобка, втрат серед бійців ЗСУ немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 19 листопада.

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали позиції ОС в районах населених пунктів Жолобок, Новотошківське, Світлодарськ, Травневе, Верхньоторецьке, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

"На опорні пункти наших військ поблизу Новотошківського та Світлодарська противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 мм.

Позиції ОС в районах Травневого та Жолобка окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру та артилерії калібру 122 мм", - наголосили у штабі.

За даними розвідки, протягом 18 листопада 3 бойовиків було знищено та ще 4 - поранено.

"Від початку доби ворог з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, здійснив обстріл наших позицій у районі Жолобка. Втрат не допущено", - йдеться у звіті.

