Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Бойовики били з мінометів і артилерії, без втрат

Понеділок, 19 листопада 2018, 06:26

Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим тиші, 5 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Серед українських військових ніхто не постраждав. Від початку доби окупанти обстріляли позиції ОС в районі Жолобка, втрат серед бійців ЗСУ немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 19 листопада.

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали позиції ОС в районах населених пунктів Жолобок, Новотошківське, Світлодарськ, Травневе, Верхньоторецьке, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

"На опорні пункти наших військ поблизу Новотошківського та Світлодарська противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 мм.

Позиції ОС в районах Травневого та Жолобка окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру та артилерії калібру 122 мм", - наголосили у штабі.

За даними розвідки, протягом 18 листопада 3 бойовиків було знищено та ще 4 - поранено.

"Від початку доби ворог з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, здійснив обстріл наших позицій у районі Жолобка. Втрат не допущено", - йдеться у звіті.

Теми: ООСбойові діїДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: