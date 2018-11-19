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ООС: Боевики били из минометов и артиллерии, без потерь

Понедельник, 19 ноября 2018, 06:26

За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили режим тишины, 5 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Среди украинских военных никто не пострадал. С начала суток оккупанты обстреляли позиции ОС в районе Желобка, потерь среди бойцов ВСУ нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 19 ноября.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции ОС в районах населенных пунктов Желобок, Новотошковское, Светлодарск, Майское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

"На опорные пункты наших войск вблизи Новотошковское и Светлодарска противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 мм.

Позиции ОС в районах Майского и Желобка оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра и артиллерии калибра 122 мм", - подчеркнули в штабе.

По данным разведки, в течение 18 ноября 3 боевиков уничтожено и еще 4 - ранены.

"С начала суток враг из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, совершил обстрел наших позиций в районе Желобка. Потерь не допущено", - говорится в отчете.

Темы: ООСбоевые действияДонбасс
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