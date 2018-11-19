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Рева пояснює: якщо заробітчани хочуть субсидію, мають показати доходи

Понеділок, 19 листопада 2018, 11:22

Міністр соціальної політики Андрій Рева каже про необхідність декларування доходів українців, які працюють в інших країнах, у разі їхнього прохання про призначення субсидій.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам, інформує Міністерство соціальної політики.

"Пропозиція щодо необхідності декларування доходів викликана питанням розрахунку розміру субсидій, а не з метою їхнього оподаткування. Інакше, заробітчани отримують подвійну преференцію у порівнянні з іншими громадянами", – пояснює Рева.

"Справа в тому, що усі бажаючі отримати субсидію повинні декларувати всі свої доходи, як ті, що вони отримують в Україні, так і ті, що надходять з-за кордону", – додав міністр.

Водночас за словами Реви, про оподаткування внаслідок декларації доходів отриманих з-за кордону не може йтися, оскільки усі податки з цих доходів були сплачені в державі перебування, а їхнє обкладання податком в Україні було би подвійним оподаткуванням.

"Коли громадянин звертається за субсидією, він зобов'язаний вказати свої доходи, оскільки ці кошти він витрачає на власне споживання. Але, якщо він не бажає це робити, то немає жодних проблем – але тоді не потрібно звертатися за субсидією", – резюмував міністр.

Українська правда

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Теми: субсидіїМінсоцполітики
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