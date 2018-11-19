Рев объясняет: если заробитчане хотят субсидию, должны показать доходы

Министр социальной политики Андрей Рева говорит о необходимости декларирования доходов украинцев, работающих в других странах, в случае их просьбы о назначении субсидий.

Об этом он рассказал в интервью журналистам, информирует Министерство социальной политики.

"Предложение о необходимости декларирования доходов вызвано вопросом расчета размера субсидий, а не с целью их налогообложения. Иначе, работники получают двойную преференцию по сравнению с другими гражданами", – объясняет Рева.

"Дело в том, что все желающие получить субсидию должны декларировать все свои доходы, как те, что они получают в Украине, так и те, которые поступают из-за рубежа", – добавил министр.

В то же время, по словам Ревы, о налогообложении в результате декларации доходов полученных из-за границы речь не идет, поскольку все налоги с этих доходов были уплачены в государстве пребывания, а их обложение налогом в Украине было бы двойным налогообложением.

"Когда гражданин обращается за субсидией, он обязан указать свои доходы, поскольку эти средства он тратит на собственное потребление. Но, если он не желает это делать, то нет никаких проблем – но тогда не нужно обращаться за субсидией", – резюмировал министр.