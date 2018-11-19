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Колишній нардеп-комуніст очолив "парламент" окупованого Донецька

Понеділок, 19 листопада 2018, 12:05
Колишній нардеп-комуніст очолив парламент окупованого Донецька

Головою так званої "народної ради ДНР" став екс-нардеп, член Комуністичної партії  Володимир Бідьовка.

Про це повідомляє видання "Новости Донбасса" з посиланням на підконтрольні бойовикам ЗМІ.

Зазначається, що за кандидатуру комуніста проголосували 98 "депутатів" ОРДЛО зі 100.

За даними видання, що наразі екс-нардеп Бідьовка є представником так званої фракції "Донецька республіка".

Повідомляється, що Бідьовка родом з Макіївки Донецької області. Довгий час він перебував у Комуністичній партії України.

З 2010 по 2012 рік був депутатом Донецької обласної ради від КПУ. Крім того, був секретарем Донецького обкому партії і головним редактором газети "Коммунист Донбасса".

У 2012 році був обраний народним депутатом України від КПУ (№18 у списку).

 

У жовтні 2014 року висувався від Компартії до Верховної Ради України, але політсила в парламент не пройшла. Після цього зник на підконтрольній донецьким бойовикам території і 2 листопада 2014 року був обраний депутатом "народного ради ДНР".

Українська правда

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Теми: ДНРОРДЛОвибориКПУ
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