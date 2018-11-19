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Бывший нардеп-коммунист возглавил "парламент" оккупированного Донецка

Понедельник, 19 ноября 2018, 12:05
Бывший нардеп-коммунист возглавил парламент оккупированного Донецка

Председателем так называемого "народного совета ДНР" стал экс-нардеп, член Коммунистической партии Владимир Бидевка.

Об этом сообщает издание "Новости Донбасса" со ссылкой на подконтрольные боевикам СМИ.

Отмечается, что за кандидатуру коммуниста проголосовали 98 "депутатов" ОРДЛО из 100.

По данным издания, сейчас экс-нардеп Бидевка является представителем так называемой фракции "Донецкая республика".

Сообщается, что Бидевка родом из Макеевки Донецкой области. Долгое время он находился в Коммунистической партии Украины.

С 2010 по 2012 год был депутатом Донецкого областного совета от КПУ. Кроме того, был секретарем Донецкого обкома партии и главным редактором газеты "Коммунист Донбасса".

В 2012 году был избран народным депутатом Украины от КПУ (№18 в списке).

 

В октябре 2014 года выдвигался от Компартии в Верховную Раду Украины, но политсила в парламент не прошла. После этого исчез на подконтрольной донецким боевикам территории и 2 ноября 2014 был избран депутатом "народного совета ДНР".

Украинская правда

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Темы: ДНРОРДЛОвиборыКПУ
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