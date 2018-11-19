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У зоні ООС поранено двох військових – Міноборони

Понеділок, 19 листопада 2018, 12:16

Від початку доби 19 листопада російсько-окупаційні війська здійснили три прицільні обстріли позицій об'єднаних сил, двоє українських військових зазнали поранень.

Таку інформацію оприлюднив на брифінгу речник Міністерства оборони щодо ситуації на лінії зіткнення полковник Дмитро Гуцуляк.

"Внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення різних ступенів. Їх евакуйовано до медичних установ, де наші захисники отримують усю необхідну кваліфіковану допомогу", – заявив Гуцуляк.

За даними штабу, з опівночі, станом на 12.00 з боку російсько-окупаційних військ підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано 3 прицільних обстріли.

Так близько 04.00 ранку, на луганському напрямку в районі н.п. Жолобок окупанти випустили по позиціях захисників України 3 міни калібру 120 мм, що заборонене до застосування Мінськими угодами. Також ворог вів провокаційний вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зазначається, що підрозділ Об’єднаних сил придушував ворожу активність адекватним вогнем у відповідь, застосовуючи штатне піхотне озброєння.

Після 07.30 окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів в районі хутора Вільний, а після 09.00 – зі стрілецької зброї поблизу Новотроїцького.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООС
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