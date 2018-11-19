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В зоне ООС ранены двое военных – Минобороны

Понедельник, 19 ноября 2018, 12:16

С начала суток 19 ноября российско-оккупационные войска осуществили три прицельные обстрелы позиций объединенных сил, двое украинских военных получили ранения.

Такую информацию обнародовал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны по ситуации на линии соприкосновения полковник Дмитрий Гуцуляк.

"В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения различной степени. Их эвакуированы в медицинские учреждения, где наши защитники получают всю необходимую квалифицированную помощь", - заявил Гуцуляк.

По данным штаба, с полуночи, по состоянию на 12.00 со стороны российско-оккупационных войск подразделениями Объединенных сил зафиксировано 3 прицельных обстрелы.

Так около 04:00 утра, на луганском направлении в районе н.п. Желобок оккупанты выпустили по позициям защитников Украины 3 мины калибра 120 мм, что запрещено к применению минского соглашениями. Также враг вел провокационный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что подразделение Объединенных сил подавлял враждебную активность адекватным ответным огнем, применяя штатное пехотное вооружение.

После 07.30 оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вольный, а после 09.00 - из стрелкового оружия вблизи Новотроицкого.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООС
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