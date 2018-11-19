В зоне ООС ранены двое военных – Минобороны
С начала суток 19 ноября российско-оккупационные войска осуществили три прицельные обстрелы позиций объединенных сил, двое украинских военных получили ранения.
Такую информацию обнародовал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны по ситуации на линии соприкосновения полковник Дмитрий Гуцуляк.
"В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения различной степени. Их эвакуированы в медицинские учреждения, где наши защитники получают всю необходимую квалифицированную помощь", - заявил Гуцуляк.
По данным штаба, с полуночи, по состоянию на 12.00 со стороны российско-оккупационных войск подразделениями Объединенных сил зафиксировано 3 прицельных обстрелы.
Так около 04:00 утра, на луганском направлении в районе н.п. Желобок оккупанты выпустили по позициям защитников Украины 3 мины калибра 120 мм, что запрещено к применению минского соглашениями. Также враг вел провокационный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Отмечается, что подразделение Объединенных сил подавлял враждебную активность адекватным ответным огнем, применяя штатное пехотное вооружение.
После 07.30 оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вольный, а после 09.00 - из стрелкового оружия вблизи Новотроицкого.