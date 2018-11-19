Справи Майдану: завершено слідство щодо екс-чиновника МВС та судді

15 листопада завершено розслідування стосовно екс-заступника начальника столичного ГУ МВС – начальника кримінальної міліції у справі про організацію 5 років тому незаконних затримань активістів "Автомайдану".

За даними Генпрокуратури, в ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вулиці Щорса у Києві біля лікарні №17 під його керівництвом співробітники "Беркуту" й "тітушки" переслідували 6 активістів "Автомайдану", застосували до них насильство й пошкодили їхні автомобілі

Правоохоронці не називають імені екс-чиновника, але, за даними "Української правди", йдеться про Олександра Кравченка.

Згідно з повідомленою екс-чиновнику МВС підозрою, він організував у Дарницькому райуправлінні міліції надання неправдивих свідчень і звинувачення активістів у тяжких злочинах, а також незаконні їх затримання і притягнення до кримінальної відповідальності за нібито "масові заворушення".

На підставі сфальсифікованих матеріалів проваджень слідчі судді райсуду арештували потерпілих. При цьому під час розподілу справ про запобіжні заходи відбулося втручання в автоматизовану систему документообігу суду.

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Дії Кравченка кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372, ст. 340 КК:

- організація вчинення, керівництво підготовкою і вчиненням за попередньою змовою групою осіб завідомо незаконного затримання;



- організація притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину та зі штучним створенням доказів обвинувачення й іншою фальсифікацією вчиненого групою осіб за попередньою змовою;



- організація незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, вчиненого службовою особою, за попередньою змовою з групою осіб.



За цим епізодом злочину до кримінальної відповідальності притягнуто ще 18 правоохоронців, зокрема 13 співробітників спецпідрозділу "Беркут", у тому числі командира полку і командира роти, заступника начальника управління боротьби з незаконним обігом наркотиків, начальника відділу і 8 "тітушок".

Стосовно керівників та співробітників оперативних підрозділів, командира оперативної роти "Беркута" й 9 його підлеглих, а також "тітушок" звинувачувальні акти розглядають у судах.

Командира "Беркут" (співорганізатора забезпечення силового блоку указаної злочинної спецоперації), двох міліціонерів, двох "тітушок" та начальника відділу УБНОН оголошено в розшук і судом надано дозвіл на їх затримання. За наявними даними, вони перебувають у Росії та в анексованому нею Криму.

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Також оголошено підозру і завершено слідство за підозрою керівника апарату суду у втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду (внесення неправдивих відомостей до цієї системи) тоді.

Крім того, ГПУ завершила розслідування стосовно заступника голови Дніпровського райсуду Києва за фактами взяття під варту 4 осіб, яких незаконно затримали 18 лютого 2014 року. Стороні захисту відкрито доступ до матеріалів.

Колишнього заступника голови Дніпровського райсуду Києва Олександра Дзюбу затримали 10 вересня 2018 року.

Йому інкримінують ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, здійснене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 375 КК України (постановлення суддею завідомо неправосудних ухвал, що спричинило тяжкі наслідки).

За цими ж епізодами оголошено в розшук екс-заступника прокурора Дніпровського району Києва. За наявною інформацією, він переховується у Криму.