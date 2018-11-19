Дела Майдана: завершено следствие в отношении экс-чиновника МВД и судьи

15 ноября завершено расследование в отношении экс-заместителя начальника столичного ГУ МВД – начальника криминальной милиции по делу об организации 5 лет назад незаконных задержаний активистов "Автомайдана".

По данным Генпрокуратуры, в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улице Щорса в Киеве возле больницы №17 под его руководством сотрудники "Беркута" и "титушки" преследовали 6 активистов "Автомайдана", применили к ним насилие и повредили их автомобили

Правоохранители не называют имени экс-чиновника, но, по данным "Украинской правды", речь идет об Александре Кравченко.

Согласно сообщенному экс-чиновнику МВД подозрению, он организовал в Дарницком райуправлении милиции дачу ложных показаний и обвинение активистов в тяжких преступлениях, а также незаконные их задержания и привлечение к уголовной ответственности за якобы "массовые беспорядки".

На основании сфальсифицированных материалов производств следственные судьи райсуда арестовали пострадавших. При этом при распределении дел о мерах пресечения произошло вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда.

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Действия Кравченко квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372, ст. 340 УК:

- организация совершения, руководство подготовкой и совершением по предварительному сговору группой лиц заведомо незаконного задержания;

- организация привлечения заведомо невиновных к уголовной ответственности, совмещенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления и с искусственным созданием доказательств обвинения и другой фальсификацией совершенного группой лиц по предварительному сговору;

- организация незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, совершенного должностным лицом, по предварительному сговору с группой лиц.

По этому эпизоду преступления к уголовной ответственности привлечены еще 18 правоохранителей, в том числе 13 сотрудников спецподразделения "Беркут", в том числе командир полка и командир роты, заместитель начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, начальник отдела и 8 "титушек".

В отношении руководителей и сотрудников оперативных подразделений, командира оперативной роты "Беркута" и 9 его подчиненных, а также "титушек" обвинительные акты рассматривают в судах.

Командира "Беркут" (соорганизатора обеспечения силового блока указанной преступной спецоперации), двух милиционеров, двух "титушек" и начальника отдела УБНОН объявлен в розыск и судом предоставлено разрешение на их задержание. По имеющимся данным, они находятся в России и аннексированном ею Крыму.

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Также объявлено подозрение и завершено следствие по подозрению руководителя аппарата суда во вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда (внесение ложных сведений в эту систему) тогда.

Кроме того, ГПУ завершила расследование в отношении заместителя главы Днепровского райсуда Киева по фактам заключения под стражу 4 человек, которых незаконно задержали 18 февраля 2014 года. Стороне защиты открыт доступ к материалам.

Бывшего замглавы Днепровского райсуда Киева Александра Дзюбу задержали 10 сентября 2018 года.

Ему инкриминируют ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудных решений, повлекшее тяжкие последствия).

По этим же эпизодам объявлен в розыск экс-заместитель прокурора Днепровского района Киева. По имеющейся информации, он скрывается в Крыму.