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Киянам розповіли, як поводитися під час сигналу сирени

Понеділок, 19 листопада 2018, 14:44

20-21 листопада у столиці можливе ввімкнення систем оповіщення населення, але відбуватиметься воно на певних об’єктах і в рамках навчання, тож жителям жодних дій виконувати не треба.

Про це заявив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук на брифінгу, повідомляє прес-служба міської влади.

"Якщо завтра або післязавтра ви почуєте систему оповіщення чи сигнал на об’єкті – не панікуйте, це – тренування. Жодних дій киянам виконувати не потрібно", – пояснив він.

Разом з тим Ткачук роз’яснив, що треба робити, якщо раптом на вулицях пролунає ненавчальна сирена.

"У випадку, якщо в місті звучатиме сирена, необхідно включити телевізор чи радіоприймач, де транслюватиметься адресоване населенню повідомлення, і виконувати дії відповідно до озвучених вказівок", – розказав він.

За словами полковника служби цивільного захисту Олега Стоволоса, 20 листопада відпрацюють готовність діяти за складних погодних умов, під час яких сталось дуже багато аварій і потрібно перекривати в’їзд до Києва.

У цей же день "ліквідовуватимуть" аварію на хімічно-небезпечному об’єкті та перевірятимуть дії Оболонської РДА щодо евакуації людей до безпечної зони.

"21 листопада ми відпрацьовуємо ситуацію щодо великого скиду води із Дніпровської ГЕС, що може призвести до значного підтоплення міста, а також дії керівників 6-ти районів, які потрапляють до зони підтоплення. Біля Труханового острова відбудеться практична частина, де задіють аварійно-рятувальні служби щодо рятування людей на воді", - розповів він.

22 листопада, за словами Стоволоса, відпрацюють сценарій дій за умови зупинки однієї з ТЕЦ.

Нагадаємо, раніше у Києві анонсували навчання, від яких можна отримати переляк.

Українська правда
Теми: Київ
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