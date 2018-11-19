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Киевлянам рассказали, как вести себя во время сигнала сирены

Понедельник, 19 ноября 2018, 14:44

20-21 ноября в столице возможно включение систем оповещения населения, но проходить оно будет на определенных объектах и ​​в рамках обучения, поэтому жителям никаких действий выполнять не нужно.

Об этом заявил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук на брифинге, сообщает пресс-служба городской власти.

"Если завтра или послезавтра вы услышите систему оповещения или сигнал на объекте – не паникуйте, это – тренировка. Никаких действий киевлянам выполнять не нужно", - пояснил он.

Вместе с тем Ткачук разъяснил, что надо делать, если вдруг на улицах прозвучит неучебная сирена.

"В случае если в городе будет звучать сирена, необходимо включить телевизор или радиоприемник, где будет транслироваться адресованное населению сообщение и выполнять действия в соответствии с озвученными указаниями", - рассказал он.

20-21 ноября в столице возможно включение систем оповещения населения, но проходить оно будет на определенных объектах и ​​в рамках обучения, поэтому жителям никаких действий выполнять не нужно.

Об этом заявил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук на брифинге, сообщает пресс-служба городской власти.

"Если завтра или послезавтра вы услышите систему оповещения или сигнал на объекте – не паникуйте, это – тренировка. Никаких действий киевлянам выполнять не нужно", - пояснил он.

Вместе с тем Ткачук разъяснил, что надо делать, если вдруг на улицах прозвучит неучебная сирена.

"В случае если в городе будет звучать сирена, необходимо включить телевизор или радиоприемник, где будет транслироваться адресованное населению сообщение и выполнять действия в соответствии с озвученными указаниями", - рассказал он.

По словам полковника службы гражданской защиты Олега Стоволоса, 20 ноября отработают готовность действовать в сложных погодных условиях, при которых произошло очень много аварий и нужно перекрывать въезд в Киев.

В этот же день будут "ликвидировать" аварии на химически опасном объекте и проверять действия Оболонской РГА по эвакуации людей в безопасную зону.

"21 ноября мы отработает ситуацию большого сброса воды из Днепровской ГЭС, что может привести к значительному подтоплению города, а также действия руководителей 6-ти районов, попадающих в зону подтопления. Возле Труханова острова состоится практическая часть, где задействуют аварийно-спасательные службы по спасению людей на воде", - рассказал он.

22 ноября, по словам Стоволоса, отработают сценарий действий при остановке одной из ТЭЦ.

Напомним, ранее в Киеве анонсировали учения, от которых можно получить испуг.

Украинская правда
Темы: Киев
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