Супрун запустила флешмоб против Amazon: продает символику "ЛНР"

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Понедельник, 19 ноября 2018, 18:15

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призывает присоединиться к флешмобу против всемирно известного интернет-магазина Amazon.com, на платформе которого продаются товары с символикой террористической организации "ЛНР".

Об этом она сообщила в Facebook.

"Amazon.com - глобальная торговая онлайн-платформа продает товары с символикой самопровозглашенной террористической республики "ДНР". Предлагаю устроить флешмоб в соцсетях и на почте генерального директора Amazon Джеффа Безоса", - пишет Супрун.

Руководительница Минздрава призывает отправить Безосу сообщение о том, что его компания помогает спонсировать терроризм.

"Адрес: jeff@amazon.com. Требуйте прекратить продажу товаров, что усугубляет гибридную войну России против цивилизованного мира", - предлагает чиновница.

Она напомнила, что война, которую Россия ведет на востоке Украины, уже унесла более 10 тысяч жизней, а флаг "ДНР" - это символ терроризма, репрессий, смерти и оккупации.

"Каждый должен осознавать, что поддерживая страну агрессора и террористические организации, которые она спонсирует, он поддерживает войну и смерть", - подчеркнула Супрун.

Украинская правда
Темы: ОРДЛО Супрун интернет торговля
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