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Главу МВД времен Януковича подозревают в отмывании 10 миллиардов гривен

Понедельник, 19 ноября 2018, 18:18
Главу МВД времен Януковича подозревают в отмывании 10 миллиардов гривен

Бывший глава Министерства внутренних дел Украины времен президентства Виктора Януковича Виталий Захарченко подозревается в отмывании около 10,34 миллиардов гривен через Смартбанк.

Об этом говорится в постановлении Печерского суда Киева, который предоставил доступ Генеральной прокуратуре к документам Смартбанка, сообщает "Интерфакс-Украина".  

Управление специальных расследований Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) уголовного кодекса.

По данным Генпрокуратуры, у следствия есть достаточно оснований считать, что Смартбанк был создан для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обеспечением и осуществлением финансовых операций, направленных на оказание предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по формированию технического налогового кредита по НДС, то есть для уклонения от уплаты налогов, минимизации доходов, незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные, а также для осуществления финансовых операций, направленных на легализацию денежных средств и имущества, полученного Захарченко и его окружением преступным путем.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 25 мая 2016 ввел временную администрацию в Смартбанк, который Нацбанк отнес к категории неплатежеспособных из-за непрозрачной структуры собственности.

В ноябре 2017 стало известно, что Интерпол снял с международного розыска бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-заместителя министра МВД Виктора Ратушняка.

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Темы: МВДкоррупция
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