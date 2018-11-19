Перед екстрадицією перевірятимуть, чи воювала людина на Донбасі — Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко цього тижня планує підписати наказ, згідно з яким одним із питань передекстрадиційної перевірки стане участь людини у бойових діях на Донбасі на боці України.

Про це заявив генпрокурор під час брифінгу в понеділок, повідомляє "Укрінформ".

"Для того, аби ще раз підкреслити неможливість видачі будь-кого, хто воював на українському боці в ході протистояння російській агресії, моїм наказом на цьому тижні буде введено до питань передекстрадиційної перевірки обов'язкове питання, чи брав він участь у військових діях. Тоді це нарешті зніме всі питання", — пообіцяв Луценко.

Нагадаємо, у вересні за запитом Федеральної служби безпеки РФ Генпрокуратура України екстрадувала інгуша Тимура Тумгоєва до Росії.

Але у ЗМІ з'явилися обурені заяви, що Тумгоєв брав участь в антитерористичній операції на сході України і його не можна було видавати окупанту.

У ГПУ заявили, що інгуш ніколи не служив в АТО.

Вранці 17 вересня під ГПУ влаштували акцію протесту проти екстрадиції Тумгоєва.

20 вересня генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "службова недбалість", яка могла привести до помилкової екстрадиції в РФ Тумгоєва.

Генпрокурор Юрій Луценко 19 листопада заявив, що і не збирався усувати від роботи на час розслідування свого заступника Євгена Єніна, який підписав документи про екстрадицію з України в Росію інгуша Тимура Тумгоєва.