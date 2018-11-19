Перед экстрадицией будут проверять, воевал ли человек на Донбассе - Луценко

607 просмотров
Понедельник, 19 ноября 2018, 19:53

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на этой неделе планирует подписать приказ, согласно которому одним из вопросов предэкстрадиционной проверки будет участие человека в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины.

Об этом заявил генпрокурор на брифинге в понедельник, сообщает "Укринформ".

"Для того чтобы еще раз подчеркнуть невозможность выдачи любого, кто воевал на украинской стороне в ходе противостояния российской агрессии, моим приказом на этой неделе будет введен к вопросам предэкстрадиционной проверки обязательный вопрос, принимал ли человек участие в военных действиях. Тогда это, наконец, снимет все вопросы", - пообещал Луценко.

Напомним, в сентябре по запросу Федеральной службы безопасности РФ Генпрокуратура Украины экстрадировала ингуша Тимура Тумгоева в Россию.

Но в СМИ появились возмущенные заявления, что Тумгоев принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины, и его нельзя было выдавать оккупантам.

В ГПУ заявили, что ингуш никогда не служил в АТО.

Утром 17 сентября под ГПУ пришли митингующие с протестом против экстрадиции Тумгоева.

20 сентября генпрокуратура открыла уголовное производство по статье "служебная халатность", которая могла привести к ошибочной экстрадиции в РФ Тумгоева.

Генпрокурор Юрий Луценко 19 ноября заявил, что и не собирался отстранять от работы на время расследования своего заместителя Евгения Енина, который подписал документы об экстрадиции из Украины в Россию ингуша Тимура Тумгоева.

Темы: боевые действия Луценко
powered by lun.ua
По теме
ООС: Боевики били из минометов и артиллерии, без потерь 19 ноября 2018, 07:26
Сутки в ООС: 16 обстрелов, один украинский военный погиб 18 ноября 2018, 07:55
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 погибший 17 ноября 2018, 07:34
Все новости
Главные новости
Главу МВД времен Януковича подозревают в отмывании 10 миллиардов гривен
Венгрия не будет блокировать участие Климкина во встрече министров НАТО
Супрун запустила флешмоб против Amazon: продает символику "ДНР"
Венгрия не будет блокировать участие Климкина во встрече министров НАТО
Все новости
ted

TED о влиянии стресса на память

Культура

История украинца и самого быстрого пианиста мира

Поиск по сайту
Архив
Весь архів