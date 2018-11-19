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Перед экстрадицией будут проверять, воевал ли человек на Донбассе - Луценко

Понедельник, 19 ноября 2018, 18:53

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на этой неделе планирует подписать приказ, согласно которому одним из вопросов предэкстрадиционной проверки будет участие человека в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины.

Об этом заявил генпрокурор на брифинге в понедельник, сообщает "Укринформ".

"Для того чтобы еще раз подчеркнуть невозможность выдачи любого, кто воевал на украинской стороне в ходе противостояния российской агрессии, моим приказом на этой неделе будет введен к вопросам предэкстрадиционной проверки обязательный вопрос, принимал ли человек участие в военных действиях. Тогда это, наконец, снимет все вопросы", - пообещал Луценко.

Напомним, в сентябре по запросу Федеральной службы безопасности РФ Генпрокуратура Украины экстрадировала ингуша Тимура Тумгоева в Россию.

Но в СМИ появились возмущенные заявления, что Тумгоев принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины, и его нельзя было выдавать оккупантам.

В ГПУ заявили, что ингуш никогда не служил в АТО.

Утром 17 сентября под ГПУ пришли митингующие с протестом против экстрадиции Тумгоева.

20 сентября генпрокуратура открыла уголовное производство по статье "служебная халатность", которая могла привести к ошибочной экстрадиции в РФ Тумгоева.

Генпрокурор Юрий Луценко 19 ноября заявил, что и не собирался отстранять от работы на время расследования своего заместителя Евгения Енина, который подписал документы об экстрадиции из Украины в Россию ингуша Тимура Тумгоева.

"Украинская правда" в Threads

Темы: боевые действияЛуценко
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