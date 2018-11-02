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У Маріуполі заарештовано 3000 тонн продукції "віджатого" бойовиками "ЛНР" меткомбінату

П'ятниця, 2 листопада 2018, 00:34
У Маріуполі заарештовано 3000 тонн продукції віджатого бойовиками ЛНР меткомбінату

У порту Маріуполя арештовано понад 3000 тонн продукції Алчевського меткомбінату, який розташований на непідконтрольній українському уряду території Луганської області.

Про це генпрокурор України Юрій Луценко написав у facebook.

"У порту Маріуполя арештовано понад 3000 тон продукції захопленого окупантами Алчевського меткомбінату, яка перевозилася судном під прапором Ліберії з російського порту в Бельгію", - повідомив він.

"Причетні особи притягуватимуться до відповідальності за статтею КК за фінансування тероризму", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Корпорація "Індустріальний союз Донбасу" заявила про втрату контролю над ПАТ "Алчевський металургійний комбінат", ПАТ "Алчевський коксохімічний завод" і ПАТ "Екоенергія".

Зазначалося, що Алчевський меткомбінат зі схвалення "ордловців" переходить під управління компанії "Зовнішторгсервіс" бізнесмена Сергія Курченка, котрий переховується в РФ.

Як відомо, головне управління нацполіції в Одеській області внесло клопотання до генерального секретаріату Інтерполу про оголошення Курченка у міжнародний розшук.

Теми: ЛНРКурченкоМаріупольРосіяЛуценко
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