В США звинуватили Трампа у расизмі через антимігрантський ролик

Президент США Дональд Трамп зазнав різкої критики за відеоролик, в якому говориться, що демократи сприяють мігрантам, а ті, в свою чергу, чинять тяжкі злочини.

Про це пише Reuters.

31 жовтня Трамп розмістив на своїй сторінці в twitter відеоролик, складений з відеозапису суду над нелегалом з Мексики Луїсом Бракамонтесом, який вбив двох поліцейських у 2014 році в Сакраменто, і кадрів каравану мігрантів, який прямує через південну Мексику до кордону США.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G