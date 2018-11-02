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В США звинуватили Трампа у расизмі через антимігрантський ролик

П'ятниця, 2 листопада 2018, 06:27

Президент США Дональд Трамп зазнав різкої критики за відеоролик, в якому говориться, що демократи сприяють мігрантам, а ті, в свою чергу, чинять тяжкі злочини.

Про це пише Reuters.

31 жовтня Трамп розмістив на своїй сторінці в twitter відеоролик, складений з відеозапису суду над нелегалом з Мексики Луїсом Бракамонтесом, який вбив двох поліцейських у 2014 році в Сакраменто, і кадрів каравану мігрантів, який прямує через південну Мексику до кордону США.

На відео Бракамонтес хизується своїми вбивствами і заявляє про наміри продовжити вбивати після звільнення з в'язниці. "Кому ще демократи дозволять прийти?", запитують автори ролика. В кінці відео вказується, що президент Трамп і республіканці "роблять Америку безпечною знову".

Американські ЗМІ повідомляють, що цей відеоролик був оплачений виборчим штабом Трампа.

Голова національного комітету Демократичної партії США Том Перес охарактеризував цю рекламу як "нагнітаючу страх".

Трамп, чия адміністрація дотримується жорсткого підходу до легальної та нелегальної імміграції, вказує на караван у своїй агітації за кандидатури республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу США.

Але навіть деякі республіканці розкритикували Трампа за цю політичну рекламу, звинувативши його в розколюванні суспільства.

Раніше повідомлялося, що близько 7000 біженців з Гондурасу йдуть у напрямку США. У міру просування частина з них вирішила залишитися в Мексиці. Трамп пообіцяв розгорнути військових, щоб зупинити їх на кордоні.

Американські військові заявили, що залучать 5 200 військовослужбовців для реагування на загрозу масового проникнення в країну незаконних мігрантів, які прямують через Мексику.

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