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Коломойський вважає, що Порошенко викреслив його з санкцій РФ

П'ятниця, 2 листопада 2018, 08:36
Коломойський вважає, що Порошенко викреслив його з санкцій РФ

Ігор Коломойський припускає, що Росія узгоджувала з українською стороною запровадження санкцій проти українських громадян та компаній.

Так він пояснив відсутність свого імені в санкційному списку в коментарі УНІАН.

"Мені здається, цей список редагувався на Банковій (в Адміністрації президента України – ред.)", – заявив олігарх і екс-керівник Дніпропетровської обласної держадміністрації.

"Можу сказати, хто входив до редакційної колегії, яка працювала з цим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, працював листоношею Медведчук", – сказав Коломойський.

"Порошенко особисто викреслив мене, давнього ворога Путіна, зі списку, щоб показати нашим американським партнерам, що я нібито став агентом Кремля", – переконаний він.

Коломойський також звернув увагу на те, що в список потрапив особисто Віктор Пінчук і багато його активів – медійна компанія StarLightMedia, не дуже великий банк Кредит-Дніпро та інші.

"На мій погляд, це викликано тим, що відносини Порошенка і Пінчука зіпсувалися, про що свідчать регулярні наїзди на адресу останнього з боку Банкової та Інститутської", – сказав бізнесмен, який зараз не живе в Україні.

1 листопада Росія запровадила санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України. До санкційного списку потрапили понад сотня депутатів, включно з сином президента Олексієм Порошенком, речник президента, генпрокурор, воєначальники та інші знакові особи й бізнесмени.

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"Українська правда" у Threads

Теми: КоломойськийсанкціїРосіяПорошенко
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