Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пєсков: Звільнення Вишинського – не тема для обмінів з Києвом

П'ятниця, 2 листопада 2018, 10:51

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що керівник "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський, підозрюваний в державній зраді, має бути негайно звільнений.

Про це він заявив, відповідаючи на питання, чому Москва не хоче міняти Вишинського на політв'язня Кремля Романа Сущенка, повідомляє ТАСС.

"Ми вважаємо, що Вишинський повинен бути негайно звільнений, це не тема для будь-яких обмінів", - сказав Пєсков.

За його словами, арешт Вишинського – "це безпосереднє порушення взагалі всіх міжнародних правил, принципу свободи преси, бо фактично він заарештований за журналістську діяльність".

Нагадаємо, українські правоохоронці затримали Вишинського в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

17 травня Херсонський міськсуд обрав для Вишинського запобіжний захід у вигляді арешту.

6 липня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Вишинському повідомили про ще одному підозру: в незаконному зберіганні зброї і боєприпасів.

Херсонський суд вже кілька разів продовжував Вишинському термін утримання під вартою, а апеляційний суд підтверджував ці рішення.

1 листопада Херсонський міськсуд продовжив Вишинському термін тримання під вартою до 28 грудня.

"Українська правда" в Threads

Теми: ВишинськийРосіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Вишинський
Вишинський знову не приїде в Київ на суд
Вишинський взявся знімати пропаганду про "людей Донбасу"
Путін призначив Вишинського членом ради з прав людини
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: