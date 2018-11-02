Пєсков: Звільнення Вишинського – не тема для обмінів з Києвом

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що керівник "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський, підозрюваний в державній зраді, має бути негайно звільнений.

Про це він заявив, відповідаючи на питання, чому Москва не хоче міняти Вишинського на політв'язня Кремля Романа Сущенка, повідомляє ТАСС.

"Ми вважаємо, що Вишинський повинен бути негайно звільнений, це не тема для будь-яких обмінів", - сказав Пєсков.

За його словами, арешт Вишинського – "це безпосереднє порушення взагалі всіх міжнародних правил, принципу свободи преси, бо фактично він заарештований за журналістську діяльність".

Нагадаємо, українські правоохоронці затримали Вишинського в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

17 травня Херсонський міськсуд обрав для Вишинського запобіжний захід у вигляді арешту.

6 липня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Вишинському повідомили про ще одному підозру: в незаконному зберіганні зброї і боєприпасів.

Херсонський суд вже кілька разів продовжував Вишинському термін утримання під вартою, а апеляційний суд підтверджував ці рішення.

1 листопада Херсонський міськсуд продовжив Вишинському термін тримання під вартою до 28 грудня.