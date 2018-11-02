Нардепи з "Опоблоку" захищають в КС від санкцій канали NewsOne і 112

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П'ятниця, 2 листопада 2018, 19:10

Група із 49 депутатів, що є представниками переважно "Опозиційного блоку", звернулась до Конституційного Суду з метою визнати неконституційним звернення Верховної Ради до РНБО про введення санкцій стосовно телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Про це повідомляє прес-служба Конституційного Суду України.

"2 листопада 2018 року до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Верховної Ради України "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 4 жовтня 2018 року № 2589–VIII", - зазначили у КСУ.

Мова йде про постанову ВР, якою народні обранці рекомендували РНБО ввести санкції загалом проти 7 компаній, яким належать телеканали NewsOne і "112 Україна".

Нардепи у поданні наголошують, що, на їх думку, постанова є неконституційною, оскільки в парламенті була прийнята з порушенням процедури, крім того, депутат Нестор Шуфрич зафіксував факт неособистого голосування народними обранцями.

"Парламент, прийнявши постанову, вийшов за межі своїх повноважень", - йдеться в документі.

Серед підписантів подання вказані, зокрема, такі представники "Опозиційного блоку" як Юрій Бойко, Олександр Вілкул, Тетяна Бахтєєва, Нестор Шуфрич, Дмитро та Михайло Добкіни, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Ігор Шурма та Вадим Новинський.

Крім того, під документом є підпис члена фракції "ВО "Батьківщина" Олександра Абдулліна.

Депутати просять КС розглянути їх подання в протягом 30 днів.

У квітні 2018 року 99% власності каналу "112 Україна" перейшли швейцарській фірмі АТ "Плірофоріес АГ", якою володіє громадянин Німеччини Едуард Катц. За даними "Схем", новий менеджмент каналу тісно пов'язаний із політичною силою Медведчука, який є кумом президента Росії Володимира Путіна і має проросійські позиції.

Наприкінці серпня Медведчук став першим гостем нової програми на 112-му "Велике інтерв'ю з великим політиком".

29 серпня екс-заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що отримав в управління телеканал "NewsOne". Із 3 вересня він регулює інформаційну політику каналу, судячи зі слів депутата Євгенія Мураєва.

Українська правда
Теми: санкції ЗМІ суд Опозиційний блок
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