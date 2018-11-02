В ОРЛО обстріляли безпілотник ОБСЄ

Поблизу Луганська 1 листопада обстріляли безпілотник моніторингової місії ОБСЄ.

Про це йдеться у звіті місії.

Подія сталася на окупованій території в 17 км на північний захід від Луганська.

"У напрямку безпілотного літального апарата СММ знову, за оцінкою місії, вели вогонь зі стрілецької зброї. Здійснюючи політ міні-БПЛА СММ на південній околиці населеного пункту Жовте, спостерігачі чули 40 пострілів зі стрілецької зброї. Вогонь вівся в напрямку БПЛА. Спостерігачі приземлили БПЛА, який не було пошкоджено, та залишили цей район", - зазначили в ОБСЄ.

Як повідомлялося, 27 жовтня вночі під час спостереження за колоною вантажівок поблизу кордону з РФ, де відсутні пункти пропуску, зник безпілотник СММ ОБСЄ.

У штабі операції Об'єднаних сил знайшли підтвердження, що саме засоби протиповітряної оборони збройних формувань РФ збили безпілотний літальний апарат спостерігачів ОБСЄ.