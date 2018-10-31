Таємниче зникнення безпілотника ОБСЄ: з'явилися докази провини РФ

У штабі операції Об'єднаних сил знайшли підтвердження, що саме засоби протиповітряної оборони збройних формувань РФ збили безпілотний літальний апарат спостерігачів ОБСЄ 27 жовтня на Донбасі.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр ООС із посиланням на дані Спільного центру з координації і контролю.

Спостерігачі нагадали, що в ніч з 26 на 27 жовтня БПЛА виявив російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" східніше окупованого Нижньокринського. Відразу після цього зв'язок з безпілотником зник.

"До втрати зв'язку БПЛА здійснював стабільний політ на висоті близько 2100 м. Погодні умови були добрими, небо – безхмарним. Усі зафіксовані параметри польоту були нормальними, камера БПЛА функціонувала", - розповідають у штабі.

Зазначається, що була проведена технічна оцінка ситуації. Вона виявила, що найімовірнішою причиною інциденту був удар, який збив БПЛА з курсу, обірвав живлення системи протидії глушінню та навісного обладнання і, зрештою, спричинив його падіння.

Неподалік від місця падіння апарату представники СММ знайшли численні сліди від коліс, але жодних уламків виявити не вдалося.

За даними СЦКК, восьмеро опитаних мешканців Нижньокринського засвідчили, що чули вибух приблизно о першій годині ночі, коли трапився інцидент із безпілотником.

"Таким чином, версія щодо ураження БПЛА засобами ППО збройних формувань РФ, вочевидь, знаходить своє підтвердження", - резюмують у Центрі.

Як повідомлялося, 27 жовтня вночі під час спостереження за колоною вантажівок поблизу кордону з РФ, де відсутні пункти пропуску, зник безпілотник СММ ОБСЄ.

Пізніше в ОБСЄ повідомили про дивні маневри безпілотника перед зникненням.