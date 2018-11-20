Стало відомо, де побудують Дніпровський аеропорт

Новий аеропорт міста Дніпро може бути побудований на адмінкордоні Дніпропетровської і Запорізької областей - біля селища Солоне.

Про це голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов повідомив у Facebook.

За словами Пригунова, на останній нараді у Кабміні голова бюджетного комітету Верховної Ради Андрій Павелко повідомив, що робоча назва аеропорту - "Придніпров'я" і звести його мають в Солоному.

"Будівництво великого хабу на межі Дніпропетровської і Запорізької областей, дозволить об’єднати пасажиропотоки двох регіонів", - написав Пригунов.

Він також повідомив, що на даний час зареєстрована поправка до бюджету про виділення коштів в розмірі 1 млрд. грн на будівництво сучасного аеропорту в Дніпрі.

Раніше повідомлялось, що у проекті бюджету на 2019 рік передбачено 200 млн грн на будівництво Дніпровського аеропорту.