Стало відомо, де побудують Дніпровський аеропорт

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Вівторок, 20 листопада 2018, 01:39

Новий аеропорт міста Дніпро може бути побудований на адмінкордоні Дніпропетровської і Запорізької областей - біля селища Солоне.

Про це голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов повідомив у Facebook.

За словами Пригунова, на останній нараді у Кабміні голова бюджетного комітету Верховної Ради Андрій Павелко повідомив, що робоча назва аеропорту - "Придніпров'я" і звести його мають в Солоному.

"Будівництво великого хабу на межі Дніпропетровської і Запорізької областей, дозволить об’єднати пасажиропотоки двох регіонів", - написав Пригунов.

Він також повідомив, що на даний час зареєстрована поправка до бюджету про виділення коштів в розмірі 1 млрд. грн на будівництво сучасного аеропорту в Дніпрі.  

Раніше повідомлялось, що у проекті бюджету на 2019 рік передбачено 200 млн грн на будівництво Дніпровського аеропорту.

Теми: Дніпропетровська область аеропорт бюджет
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