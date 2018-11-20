Стало известно, где построят Днепровский аэропорт

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Вторник, 20 ноября 2018, 01:39

Новый аэропорт Днепра может быть построен на админгранице Днепропетровской и Запорожской областей - около поселка Соленое.

Об этом председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов сообщил в Facebook.

По словам Прыгунова, на последнем совещании в Кабмине председатель бюджетного комитета Верховной Рады Андрей Павелко сообщил, что рабочее название аэропорта - "Приднепровье" и возвести его должны в Соленом.

"Строительство большого хаба на границе Днепропетровской и Запорожской областей, позволит объединить пассажиропотоки двух регионов", - написал Прыгунов.

Он также сообщил, что в настоящее время зарегистрирована поправка в бюджет о выделении средств в размере 1 млрд. грн на строительство современного аэропорта в Днепре.

Ранее сообщалось, что в проекте бюджета на 2019 предусмотрено 200 млн грн на строительство Днепровского аэропорта.

Темы: Днепропетровская область аэропорт бюджет
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