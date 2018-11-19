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У БПП поставили низку вимог до бюджету-2019, інакше не проголосують

Понеділок, 19 листопада 2018, 20:39
У БПП поставили низку вимог до бюджету-2019, інакше не проголосують

Перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко заявив, що БПП проголосує за бюджет лише за умови, якщо в кошторисі будуть враховані численні пропозиції фракції, зокрема, фінансування будівництва Дніпровського аеропорту.

Про це він написав у Facebook.

"Фракція БПП не проголосує за бюджет, поки в кошторисі не врахують наші пропозиції", - наголосив заступник голови фракції.

Кононенко перерахував вимоги до головного фінансового документу на наступний рік: додатково 1 млрд гривень на потреби Міноборони,

розширення програми субсидій, зокрема, їх монетизація, індексація пенсій, збільшення фінансування "Укрпошти", 1,5 млрд гривень на сільську освіту, 200 млн гривень на інклюзивну освіту та збільшення видатків на лікування дітей.

"В держбюджеті-2019 ми вимагаємо додатково передбачити 200 млн гривень на будівництво Дніпровського аеропорту", - додав Кононенко.

Законопроект №9000 про державний бюджет України на 2019 рік, доопрацьований до другого читання, вже внесли до Верховної Ради.

Українська правда
Теми: бюджетБПП
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