Українські військові на Донбасі збили російський БПЛА

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Вівторок, 20 листопада 2018, 07:42

Бійці Операції Об'єднаних сил на Донбасі збили черговий російський БПЛА

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"19 листопада, близько 9:49, засобами РЕР було виявлено безпілотний літальний апарат противника, ймовірно типу "Орлан-10". Ворожий безпілотник здійснював збір розвідувальної інформації по маршруту Бахмут–Костянтинівка–Очеретине", - йдеться у повідомленні.

Після підтвердження роботи безпілотника радіолокаційними засобами ППО, близько 12:20, ціль було знищено вогневим підрозділом протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ.

Українські військові додали, що, судячи з уламків та характерного парашута з номером – це БПЛА „Орлан-10" виробництва Російської Федерації.

Теми: ООС Донбас бойові дії Росія
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