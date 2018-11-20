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Українські військові на Донбасі збили російський БПЛА

Вівторок, 20 листопада 2018, 06:42

Бійці Операції Об'єднаних сил на Донбасі збили черговий російський БПЛА

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"19 листопада, близько 9:49, засобами РЕР було виявлено безпілотний літальний апарат противника, ймовірно типу "Орлан-10". Ворожий безпілотник здійснював збір розвідувальної інформації по маршруту Бахмут–Костянтинівка–Очеретине", - йдеться у повідомленні.

Після підтвердження роботи безпілотника радіолокаційними засобами ППО, близько 12:20, ціль було знищено вогневим підрозділом протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ.

Українські військові додали, що, судячи з уламків та характерного парашута з номером – це БПЛА "Орлан-10" виробництва Російської Федерації.

Теми: ООСДонбасбойові діїРосія
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