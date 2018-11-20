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Украинские военные на Донбассе сбили российский БПЛА

Вторник, 20 ноября 2018, 06:42

Бойцы Операции Объединенных сил на Донбассе сбили очередной российский БПЛА

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"19 ноября, около 9:49, средствами РЭР был выявлен беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа "Орлан-10". Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино", - говорится в сообщении.

После подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, около 12:20, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ.

Украинские военные добавили, что, судя по обломкам и характерному парашюту с номером - это БПЛА "Орлан-10" производства Российской Федерации.

Темы: ООСДонбассбоевые действияРосcия
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