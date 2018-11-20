Доба в районі ООС: окупанти здійснили 21 обстріл, троє поранених

Упродовж минулої доби окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військ, в тому числі – 9 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Кримське, Жолобок, Новотошківське, Вільний, Луганське, Травневе, Авдіївка, Піски, Опитне, Степне, Березове, Новомихайлівка, Красногорівка, Новотроїцьке, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новотошківське противник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Кримського, Луганського і Водяного - вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.

По захисниках же Чермалика та хутора Вільного російські окупанти застосовували міномети обох калібрів.

У ході бойових дій, три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, трьох бойовиків російських окупаційних військ минулої доби знищено, а ще шість окупантів отримали поранення.