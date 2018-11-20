Сутки в районе ООС: оккупанты совершили 21 обстрел, трое раненых

За прошедшие сутки оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе - 9 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Вольный, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Крымского, Луганского и Водяного - вел огонь из минометов калибра 82 мм.

По защитникам же Чермалыка и хутора Вольного российские оккупанты применяли минометы обоих калибров.

В ходе боевых действий, трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены, еще шесть оккупантов получили ранения.