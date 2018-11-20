Мінфін про оновлений проект бюджету-2019: Пріоритети збережено

Міністерство фінансів доопрацювало проект державного бюджету на 2019 рік до другого читання та скерувало до Верховної Ради, зберігши пріоритети.

Як повідомляє Мінфін, у документі враховано висновки бюджетного комітету Верховної Ради до поданого на перше читання проекту Бюджету.

Попередньо Кабінет міністрів схвалив підготовлений до другого читання проект бюджету на своєму засіданні 14 листопада.

"Ми повинні забезпечити фіскальну стійкість з огляду на 417 млрд грн запланованих на 2019 рік виплат з обслуговування та погашення державних запозичень", – зазначила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова і додала, що проект держбюджету "збалансовує очікування" щодо соцзахисту, безпеки й оборони, реформ.

Доходи проекту держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 026 131,8 млн грн, у тому числі доходи загального фонду – 928 507,9 млн грн та доходи спеціального фонду – 97 623,9 млн грн.

Видатки проекту держбюджету на 2019 рік передбачено у сумі 1 112 130,0 млн грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 005 767,5 млн грн та видатки спеціального фонду – 106 362,4 млн гривень.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету визначено у сумі 89 989,3 млн грн, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду – 69 617,2 млн грн та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду – 20 372,1 млн гривень.

На перегляд прогнозу доходів державного бюджету до другого читання вплинули:

- бюджетні висновки щодо збільшення на 2 млрд грн перерахування Нацбанком коштів до держбюджету;

- перегляд окремих доходів, зокрема податку на прибуток підприємств (збільшено на 2,9 млрд грн) за рахунок уточнених очікуваних надходжень податку у 2018 році, рентної плати за користування надрами для видобування природного газу (збільшено на 9 млрд грн) за рахунок збільшення ціни на газ для побутових споживачів та виробників теплової енергії та власних надходжень бюджетних установ (збільшено на 1,4 млрд грн);

- відхилення Верховною Радою індексації ставок, визначених у абсолютних значеннях, у 2019 році (законопроект №9085 відхиллено та знято з розгляду) – це -6,6 млрд грн);

- ухвалення в першому читанні нового ресурсного законопроекту №9260 щодо змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів – це +5,2 млрд грн;

- врахування додаткового ресурсу у зв’язку з ухваленим законом "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" (№ 8487) – це +1 млрд грн;

- врахування надходжень від іноземних суб’єктів господарювання та організацій за окремими договорами в обсязі 2,8 млрд грн із зарахуванням до спеціального фонду державного бюджету.

"У доопрацьованому до другого читання проекті держбюджету повністю збережено пріоритети, які закладалися спочатку: оборона та безпека, соціальний захист, охорона здоров’я, освіта та розвиток інфраструктури", – запевняє Мінфін.

І додає: ухвалення бюджету – одна з передумов участі України в новій програмі МВФ, а також отримання макрофінансової допомоги в бюджет як поточного, так і наступного року.

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