Минфин об обновленном проекте бюджета-2019: Приоритеты сохранены

Министерство финансов доработало проект государственного бюджета на 2019 год ко второму чтению и направило его в Верховную Раду, сохранив приоритеты.

Как сообщает Минфин, в документе учтены выводы бюджетного комитета Верховной Рады к поданному на первое чтение проекта бюджета.

Предварительно Кабинет министров одобрил подготовленный ко второму чтению проект бюджета на своем заседании 14 ноября.

"Мы должны обеспечить фискальную устойчивость с учетом 417 млрд грн запланированных на 2019 год выплат по обслуживанию и погашению государственных займов", – отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова и добавила, что проект госбюджета "балансирует ожидания" относительно соцзащиты, безопасности и обороны, реформ.

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