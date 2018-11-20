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Минфин об обновленном проекте бюджета-2019: Приоритеты сохранены

Вторник, 20 ноября 2018, 08:43

Министерство финансов доработало проект государственного бюджета на 2019 год ко второму чтению и направило его в Верховную Раду, сохранив приоритеты.

Как сообщает Минфин, в документе учтены выводы бюджетного комитета Верховной Рады к поданному на первое чтение проекта бюджета.

Предварительно Кабинет министров одобрил подготовленный ко второму чтению проект бюджета на своем заседании 14 ноября.

"Мы должны обеспечить фискальную устойчивость с учетом 417 млрд грн запланированных на 2019 год выплат по обслуживанию и погашению государственных займов", – отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова и добавила, что проект госбюджета "балансирует ожидания" относительно соцзащиты, безопасности и обороны, реформ.

Доходы проекта госбюджета на 2019 год предусмотрено в сумме 1026 131 800 000 грн, в том числе доходы общего фонда – 928 507 900 000 грн и доходы специального фонда – 97 623 900 000 грн.

Расходы проекта госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112 130,0 млн грн, в том числе расходы общего фонда – 1 005 767 500 000 грн и расходы специального фонда - 106 362 400 000 гривен.

Предельный объем дефицита госбюджета определен в сумме 89 989 300 000 грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда – 69 617 200 000 грн и предельный объем дефицита специального фонда – 20 372 100 000 гривен.

На просмотр прогноза доходов государственного бюджета ко второму чтению повлияли:

- бюджетные выводы об увеличении на 2 млрд грн перечислений Нацбанком средств в госбюджет;

- пересмотр отдельных доходов, в частности налога на прибыль предприятий (увеличен на 2,9 млрд грн) за счет уточненных ожидаемых поступлений налога в 2018 году, рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа (увеличена на 9 млрд грн) за счет увеличения цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии и собственных поступлений бюджетных учреждений (увеличен на 1,4 млрд грн);

- отклонение Верховной Радой индексации ставок, определенных в абсолютных значениях, в 2019 году (законопроект №9085 отклонен и снят с рассмотрения) – это -6,6 млрд грн;

- принятие в первом чтении нового ресурсного законопроекта №9260 об изменениях в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов (+5,2 млрд грн)

- учет дополнительного ресурса в связи с принятием закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№ 8487) – это +1 млрд грн;

- учет поступлений от иностранных субъектов хозяйствования и организаций по отдельным договорам в объеме 2,8 млрд грн с зачислением в специальный фонд госбюджета.

"В доработанном ко второму чтению проекте госбюджета полностью сохранены приоритеты, которые закладывались изначально: оборона и безопасность, социальная защита, здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры", – уверяет Минфин.

И добавляет: принятие бюджета – одна из предпосылок участия Украины в новой программе МВФ, а также получения макрофинансовой помощи в бюджет как текущего, так и следующего года.

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Украинская правда
Темы: бюджетМинфинВерховная Рада
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