Бойка і Льовочкіна виключили з Опоблоку
Співголова депутатської фракції парламенту "Опозиційний блок" Олександр Вілкул заявив, що з фракції виключили співголову Юрія Бойка та заступника голови фракції Сергія Льовочкіна.
Про це він сказав з трибуни парламенту у вівторок.
"Півгодини тому закінчилося засідання фракції. Хочу повідомити, що з лав "Опозиційного блоку" виключили Бойка Юрія Анатолійовича та Льовочкіна Сергія Володимировича", - сказав нардеп.
Наразі у фракції залишився 41 нардеп.
Як раніше повідомляла УП, фракція "Опозиційний блок" складається з двох великих груп.
Одна частина орієнтується на олігарха Ріната Ахметова, інша - на олігарха Дмитра Фірташа та екс-главу АП Сергія Льовочкіна.
Групи розсварилися через вступ Юрія Бойка до "Опозиційної платформи – За життя" і союз із Вадимом Рабіновичем на президентських і парламентських виборах без офіційного рішення політичної ради та з'їзду "Опозиційного блоку". Таким об'єднанням група Фірташа-Льовочкіна хотіла продемонструвати групі Ахметова, що вони можуть домовитися і без їхньої підтримки.
Натомість депутати, що орієнтуються на найбагатшого українця відмовляються підтримувати кандидатуру Бойка, як єдиного кандидата в президенти.
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