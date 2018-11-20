Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойка і Льовочкіна виключили з Опоблоку

Вівторок, 20 листопада 2018, 09:16
Бойка і Льовочкіна виключили з Опоблоку

Співголова депутатської фракції парламенту "Опозиційний блок" Олександр Вілкул заявив, що з фракції виключили співголову Юрія Бойка та заступника голови фракції Сергія Льовочкіна.

Про це він сказав з трибуни парламенту у вівторок.

"Півгодини тому закінчилося засідання фракції. Хочу повідомити, що з лав "Опозиційного блоку" виключили Бойка Юрія Анатолійовича та Льовочкіна Сергія Володимировича", - сказав нардеп.

Наразі у фракції залишився 41 нардеп.

Як раніше повідомляла УП, фракція "Опозиційний блок" складається з двох великих груп.

Одна частина орієнтується на олігарха Ріната Ахметова, інша - на олігарха Дмитра Фірташа та екс-главу АП Сергія Льовочкіна.

Групи розсварилися через вступ Юрія Бойка до "Опозиційної платформи – За життя" і союз із Вадимом Рабіновичем на президентських і парламентських виборах без офіційного рішення політичної ради та з'їзду "Опозиційного блоку". Таким об'єднанням група Фірташа-Льовочкіна хотіла продемонструвати групі Ахметова, що вони можуть домовитися і без їхньої підтримки.

Натомість депутати, що орієнтуються на найбагатшого українця відмовляються підтримувати кандидатуру Бойка, як єдиного кандидата в президенти.

Читайте також: Третій зайвий. Чому Льовочкін з Медведчуком готуються до виборів без Ахметова

Ахметов, Льовочкін і Медведчук, або Троє в партії, не рахуючи Рабіновича

Організовані Партійні Групи-7: Як Льовочкін і Ахметов готуються до реваншу

Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Опозиційний блокЛьовочкінБойкоВілкул
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Опозиційний блок
САП оскаржила виправдальний вирок екснардепу у справі про незаконну компенсацію за житло
Суд виправдав екснардепа від Опоблоку, йому повернуть заставу
Як стати гауляйтером. Історії колаборантів Запоріжжя від "опоблоківця" Балицького до ноунейма Сауленка
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: