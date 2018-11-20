Бойка і Льовочкіна виключили з Опоблоку

Співголова депутатської фракції парламенту "Опозиційний блок" Олександр Вілкул заявив, що з фракції виключили співголову Юрія Бойка та заступника голови фракції Сергія Льовочкіна.

Про це він сказав з трибуни парламенту у вівторок.

"Півгодини тому закінчилося засідання фракції. Хочу повідомити, що з лав "Опозиційного блоку" виключили Бойка Юрія Анатолійовича та Льовочкіна Сергія Володимировича", - сказав нардеп.

Наразі у фракції залишився 41 нардеп.

Як раніше повідомляла УП, фракція "Опозиційний блок" складається з двох великих груп.

Одна частина орієнтується на олігарха Ріната Ахметова, інша - на олігарха Дмитра Фірташа та екс-главу АП Сергія Льовочкіна.

Групи розсварилися через вступ Юрія Бойка до "Опозиційної платформи – За життя" і союз із Вадимом Рабіновичем на президентських і парламентських виборах без офіційного рішення політичної ради та з'їзду "Опозиційного блоку". Таким об'єднанням група Фірташа-Льовочкіна хотіла продемонструвати групі Ахметова, що вони можуть домовитися і без їхньої підтримки.

Натомість депутати, що орієнтуються на найбагатшого українця відмовляються підтримувати кандидатуру Бойка, як єдиного кандидата в президенти.

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